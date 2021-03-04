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У Путина назвали "красную линию" для России по Донбассу

4 марта, 17:25

Игорь Тимофеев

В Кремле настаивают, что на Донбассе якобы идет "гражданская война"

Россия начнет предпринимать какие-либо действия, связанные с вооруженным конфликтом на Донбассе, если на востоке Украины развернутся полноценные боевые действия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает URA.news.

"Красная черта — это возобновление полноформатных боевых действий. Сейчас мы видим, что все чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы полноценная "гражданская война" не возобновилась", — цинично заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле наблюдают за ростом напряженности в зоне конфликта и фиксируют все обстрелы на территории Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что украинским властям удастся сдержать рост напряженности и провокации.

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Напомним, оккупационные власти так называемой "ДНР" разрешили боевикам открывать огонь по позициям ВСУ. Причиной такого решения стало якобы нарушение режима тишины с украинской стороны.

В ответ на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук выразил протест в связи с отказом боевиков от перемирия на Донбассе.

Видео: Сегодня

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