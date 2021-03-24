У Зеленского объяснили шумиху вокруг "странного" указа президента

Как оказалось, чиновника была назначена еще Петром Порошенко

В указе президента Владимира Зеленского об увольнении чиновницы из Кировоградской области не было ошибки, о чем 23 марта писали в соцсетях и СМИ. На Банковой прояснили ситуацию с фразой "окончание срока полномочий президента".

Так, в указе №206/2021-рп от 23 марта говорится об увольнении Полищук Аллы Ивановны с должности председателя Кропивницкого районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Вот только чиновница была назначена на эту должность пятым президентом Петром Порошенко 6 марта 2015 года (президентский срок Порошенко истек в мае 2019 года).

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В ОПУ объяснили, что, согласно законодательству, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров на срок полномочий главы государства.

"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", – заявили на Банковой.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский назначил главе ОПУ Андрею Ермаку нового заместителя.