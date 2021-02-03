У Зеленского рассказали, как принимали решение о блокировке каналов: видео

Не стоит путать новости с фейками и пропагандой, заявил Жовква

Решение о блокировании телеканалов "112", ZIK и NewsOne Совет нацбезопасности и обороны принял после того, как СБУ представила доказательства получения этими каналами финансирования из России.

Об этом заявил замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква.

"Государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе", - сказал он.

Читайте также: "Слуга народа" соберется на экстренное заседание из-за блокировки телеканалов

Реклама

Он также отметил, что украинские журналисты часто проводят и публикуют журналистские расследования о деятельности президента и власти в целом. Это, по его словам, свидетельствует, что в стране сохраняется свобода и независимость СМИ.

"Но не стоит путать новости с фейками и пропагандой", – сказал Жовква.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Более подробно читайте в материале: В Украине запретили вещание трех новостных каналов. Что произошло