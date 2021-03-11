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У Зеленского рассказали, когда урегулируют разногласия с МВФ

11 марта, 02:14

Юлия Безпечная

Послов G20 попросили помочь в налаживании инвестиционных контактов с их странами

В Офисе президента уверены, что Украина сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявила замглавы ОП Юлия Свириденко на встрече с послами стран "Большой двадцатки".

Она заверила, что Офис президента и правительство сосредоточены, в частности, на борьбе с коррупцией, реформе фискальной службы и судебной реформе.

Свириденко также анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам и создание агентства по иностранным инвестициям.

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"Мы хотим привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций, повышая свой человеческий потенциал путем наработки опыта, знаний, умений и связей", – в свою очередь заявил Андрей Ермак.

Он также попросил послов G20 содействовать налаживанию контактов с инвестиционными фондами и институтами финансового развития их стран.

Напомним, в среду руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой двадцатки".

Ранее советник главы ОП, экс-министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что у украинской стороны и представителей Международного валютного фонда в ходе переговоров в Киеве возникли разногласия по трем-пяти направлениям – одно из которых антикоррупционная структура и правосудие.

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