Указ Зеленского исполнен: экс-министра Захарченко лишили госнаград

Государственные награды отобрали еще и у двух высокопоставленных экс-офицеров ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подписал приказ о лишении государственных наград бывших высокопоставленных силовиков времен Януковича. Решение было принято во исполнение указа президента Владимира Зеленского о санкциях.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Наград лишились такие лица:

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Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел Украины;

– бывший министр внутренних дел Украины; Сергей Елисеев – бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ;

– бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ; Дмитрий Шакуро – бывший начальник штаба – первый заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ.

В ведомстве отметили, что эти бывшие силовики получили награды ГУР Минобороны за выполнение отдельных разведывательных задач во времена режима Януковича.

Напомним, Захарченко сбежал в Россию в конце февраля 2014 года, после чего был объявлен в розыск. Он подозревается в причастности к массовым убийствам активистов в центре Киева с 18 по 22 февраля. В июне 2017 года в рамках "дела Майдана" прокуратура объявила новые подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и другим экс-чиновникам. В августе 2019-го суд заочно арестовал бывшего главу МВД.

Кроме того, Захарченко и его соратников заподозрили в отмывании 10 миллиардов гривен. Следователи считают, что был специально создан банк для финансовых махинаций, к чему якобы имеет отношение бывший министр времен Януковича.