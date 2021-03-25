Уклонился от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу

Депутат строил и продавал жилье, но не регистрировал юрлицо, считают в ГПУ

Генеральная прокуратура (ГПУ) вручила подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины. Его имя не разглашается. По данным прокураторы, народный избранник занимался предпринимательской деятельностью без регистрации юридического лица.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Подозреваемый. Фото: Ирина Венедиктова / Facebook

Следствие установило, что подозреваемый в 2012 году начал строить жилые дома в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области. Прибыль нардеп получил от продаж квартир и нежилых помещений в этих домах. Всю недвижимость – 1221 объект – он просто оформил на себя как физическое лицо.

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"Регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил", – говорится в сообщении.

Доходы депутат тоже задекларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества. То есть заплатил налоги по ставке 5% вместо 18%.

Напомним, для легализации незаконных активов в Украине запланировали проведение налоговой амнистии.

Но подавать нулевую декларацию придется не только богачам – раскрыть доходы и сдаться налоговой предложат и обычным украинцам.