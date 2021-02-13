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Украина должна поддерживать национального производителя – Данилюк

13 февраля, 04:02

Юлия Ляхова

Украина должна поддерживать национального производителя и не покупать товары из других стран.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк.

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"Думаю, что мы по разным причинам не должны покупать, не только моральной, но и экономической, так как Беларусь нас ограничивает. Она субсидирует свои государственные предприятия, которые затем продают продукцию в Украине. На очень многое можно смотреть", – заявил он.

По его словам, государство должно поддерживать и защищать национального производителя, который производит качественную и конкурентоспособную продукцию.

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