Украина должна поддерживать национального производителя – Данилюк

Украина должна поддерживать национального производителя и не покупать товары из других стран.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк.

Реклама

"Думаю, что мы по разным причинам не должны покупать, не только моральной, но и экономической, так как Беларусь нас ограничивает. Она субсидирует свои государственные предприятия, которые затем продают продукцию в Украине. На очень многое можно смотреть", – заявил он.

По его словам, государство должно поддерживать и защищать национального производителя, который производит качественную и конкурентоспособную продукцию.