Украина хочет перенести переговоры из Минска: что ответили в Кремле

У Путина не против, чтобы переговоры по Донбассу переехали в Вену

В Кремле пока нет позиции по поводу желания Киева перенести переговоры Трехсторонней контактной группы из Минска в другой город.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Я не знаю, насколько официально объявлялось о позиции Украины. Является ли это полным отказом. Группа является трехсторонней, надо будет выработать еще позицию двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет", – сказал он.

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Песков напомнил, что ранее в Украине уже звучали предложения перенести переговорную площадку. Спикер Кремля как вариант назвал Вену, которая предлагала место для переговоров, и Россия также якобы была готова вести переговоры в другом месте.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне министр по вопросам интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что сейчас к Беларуси нет доверия, пока она находится под влиянием России, и там переговоры не могут проходить после окончания карантина.

Тем временем Украина созывает экстренное заседание по Донбассу из-за эскалации ситуации на фронте и наращивания войск РФ вблизи границ.