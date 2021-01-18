Украина может обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за задержания Навального

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы будет использовать все возможные инструменты для дальнейших шагов по обсуждению и обжалованию полномочий России в ПАСЕ, в том числе на основании ареста оппозиционера Алексея Навального российскими властями 17 января.

Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Она также напомнила, что на 19 января было запланировано онлайн-выступление и участие Навального в комитете ПАСЕ по правовым вопросам, в котором он теперь врядли мсодет принять участие.

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"Еще пару дней назад, комментируя ближайшие рабочие планы делегации, мы говорили о кейсе Навального и его потенциальном развитии... Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждениям (urgent debates) и обжалованиям полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях (арест Навального. – Ред.)", - отметила Мезенцева.

Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Берлина после того, как он прошел паспортный контроль.

Арест Федеральная служба исполнения наказаний РФ объяснила нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии российская система наказаний считает "уклонением от органов", и в конце 2020 года его объявили в розыск.