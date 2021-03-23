Украина нанесла новый санкционный удар по России: кто в списке

Сегодня Совет национальной безопасности принял, а президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", которым расширил список запрещенных в Украине российских сайтов, предприятий, политиков и чиновников.

Пропагандистские СМИ

Под санкции в Украине попали "Интернет-пресса" (и субдомен svpressa.ru), интернет-издания Газета.Ру, Утро.Ру, Лента.Ру, МИА "Россия сегодня" (и субдомен Ukraina.ru) и "ТВ-Новости", а также "Свободная электронная энциклопедия "Справочник патриота" и "СМИ2".

Предприятия

Под санкции попали ряд российских обществ с ограниченной ответственностью, от страховых до строительных компаний (многие из них специализируются на строительстве мостов), и даже Костромской госуниверситет. Всего – 81 юрлицо.

Многие предприятия получили санкции за ведение экономической деятельности в оккупированном Крыму. Так, санкции наложены на Ленинградский судостроительный завод "Пелла", который пять лет назад взял в аренду феодосийский судостроительный завод "Море".

ООО "Современные технологии строительства" из Анапы участвовало в поставке оборудования, комплектующих и расходных материалов при постройке Керченского моста, поэтому оно тоже попало под ограничительные меры СНБО Украины.

Политики и чиновники

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Введены санкции и против 26 физлиц. В их числе – первый замглавы МВД РФ Александр Горовой и другие генералы-силовики, замминистра труда и соцполитики, руководители служб ФСБ, а также пять членов Совета Федерации Федерального собрания РФ, в их числе и Людмила Нарусова – мать журналистки Ксении Собчак и вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В список попали и ряд чиновников рангом поменьше из миграционных служб в Ростовской области.

На три года запрещен въезд в Украину трем "друзьям" Путина – депутатам Европарламента от Франции Виржини Жорон, Лакапелю Жан-Лину и Оливье Филиппу из крайне-правовой группы "Идентичность и демократия", которые в 2020 году посещали Крым.

Санкции в Крыму

На пять лет введены санкции против АО "Массандра" – старейшего винзавода в оккупированном Крыму. Под ограничения попали и его филиалы – "Ливадия", "Таврида", "Гурзуф", "Морское", "Судак", "Приветное", "Малореченское" и "Алушта". Им заблокируют активы, ограничат торговые операции и запретят выводить капиталы за пределы Украины.

Отдельным приложением к указу Зеленского введены санкции против "Федерального государственного казенного учреждения "Дом отдыха "Прибрежный" ФСБ РФ".

Напомним, 11 марта СНБО продлил санкции против двух российских банков.

А на заседании СНБО 26 февраля были введены санкции против экс-чиновников времен Януковича. В черный список попали и бывшие военные, и министры, скрывающиеся в основном в России.