"Украина не будет нападать на Донбасс": Кравчук пообщался с пропагандистами РФ (видео)

Украина на своей земле не будет спрашивать у России разрешения на какие-либо действия

Пока боевики укрепляют свои позиции, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук четко заявил, что Украина не собирается наступать на Донбассе и силой освобождать захваченные агрессором территории.

Об этом он сказал в эфире телеканала Россия 24.

На вопрос ведущего, будет ли Украина наступать на Донбасс, он ответил: "Украина никогда не наступала и не будет наступать на Донбасс".

"Это выдумки все. Поверьте мне, украинских войск в России нет – это всем очевидно. Донбасс – это территория Украины, так говорит президент России. Вы когда говорите о России, то говорите: на своей территории мы делаем, что желаем. А почему Украине нельзя делать на своей территории, какие решения она принимает?" – сказал Кравчук.

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Пропагандист все равно пытался настоять на своем, что украинская армия передвигает свои войска к оккупированным территориям Донбасса, чтобы якобы напасть.

"Но разве мы нападаем на мирное население? Я вам еще раз говорю ответственно: Украина не нападает, не нападала и никогда не будет нападать на мирное население. Это все выдумки", – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что Украина и Россия смогут договориться о прекращении войны на Донбассе только в том случае, если на это будет политическая воля Кремля.

Отметим, в последнее время на Донбассе обострилась обстановка: поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы, применяют запрещенное вооружение и едва ли не каждый день украинская армия несет потери. Тем временем оккупанты перебрасывают войска к границе. Сайт "Сегодня" разбирался, зачем Россия снова бряцает оружием вблизи Украины.