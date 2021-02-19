Украина не будет отходить от Минских соглашений, которые нарушает РФ – Резников

Украинская власть не планирует отказываться от выполнения Минских соглашений, несмотря на то, что они не являются идеальными и требуют модернизации.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Отходить от Минского формата власть не будет и не планирует, так как это обязательство политико-дипломатическое, которое было взято в 2014 году и продлено в 2015-м", – сказал он

По его словам, партнеры Украины по Нормандскому формату – Германия и Франция предостерегают придерживаться ТКГ, которая является единой рабочей логистической площадкой.

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"Наше задание заключается в том, чтобы сесть за стол с нашими партнерами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают", – сказал Резников.

Он отметил, что именно Российская Федерация нарушает Минские соглашения.

Недавно Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе хочет показать послам "Большой семерки" (G7), что развязанная Россией война – это не только проблема Украины, но и Европы.

По его словам, президент регулярно ездит на фронт, чтобы пообщаться с военнослужащими, ознакомиться с ситуацией на передовой. Также он повез с собой еще и иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели российскую агрессию.