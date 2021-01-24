Украина призвала к давлению на Россию из-за жестокого подавления протестов

Украина призывает международное сообщество к решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российской власти против своего народа и агрессии против соседних стран

Об этом говорится в заявлении украинского МИД на фоне акций протеста в поддержку Алексей Навального в России.

"В Украине с беспокойством следят за ситуацией вокруг акций протеста в Российской Федерации, вызванных противоправным задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. К сожалению, российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам... продолжают применять притеснения против тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля", – говорится в комментарии.

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В МИД подчеркнули, что Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции и требует применить возможные рычаги давления, чтобы заставить РФ уважать как своих граждан, так и жителей оккупированных ею территорий.

"Граждане России имеют право на правительство, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях", – говорится в заявлении.