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Украина ввела санкции против Медведчука и его жены: полный список

19 февраля, 18:07

Стас Кожемякин

Всего в "черный список" включили восемь человек и 19 компаний

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

Об этом на брифинге 19 февраля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В целом из-за расследования СБУ по финансированию терроризма санкции введены в отношении 8 физлиц (троих граждан Украины и пятерых россиян):

Кроме в "черный список" попали 19 компаний, которые зарегистрированы в России, Молдове и других странах. Пятерым из этих компаний принадлежат самолеты, которые в нарушение украинского законодательства осуществляли перелеты между Киевом и Москвой.

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Источник: Сегодня

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