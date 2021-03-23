Украинцев лишили земли в Крыму: ЕС отреагировал на указ Путина

Европейцы в шоке от того, как нагло хозяин Кремля лишил украинцев права на землю

Европейский Союз осудил указ президента РФ Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей в оккупированном Крыму. В Брюсселе называют это очередной попыткой интеграции украинского полуострова в Россию.

Об этом говорится в заявлении ЕС, передает Европейская правда.

Европейцы очередной раз выразили обеспокоенность нарушением Россией международного права.

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"Европейский Союз не признает этот указ и считает его вступление в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к введению российского гражданства на полуострове. Он привел к произвольному лишению собственности", – говорится в заявлении.

Также Евросоюз пообещал, что будет и дальше принуждать Россию прекратить оккупацию путем санкций.

Отметим, что речь идет об указе Путина, которым он запретил иностранным гражданам владеть землей в Крыму. Под иностранцами хозяин Кремля подразумевает и украинцев. Указ был издан год назад, а вступил в силу только 20 марта этого года. В МИД Украины отреагировали на преступный указ Путина.