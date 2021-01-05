Партия Гройсмана уже могла бы пройти в Раду – опрос

В Верховную Раду в случае парламентских выборов в ближайшее время прошли бы пять партий.

Об этом говорят результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

Ключевую пятерку политических партий, за которые готовы проголосовать украинцы, пока формируют уже имеющиеся в парламенте силы.

В то же время в Раду прошла бы и партия премьер-министра Украины (2016-2019) Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана". За "УСГ" готовы отдать голоса 5,7% избирателей.

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При этом лидера УСГ рассматривают как участника предстоящих президентских выборов. Если бы они произошли в ближайшее время, за Гройсмана проголосовали 6,1% избирателей.

Интересно, что среди избирателей "УСГ" большинство чтят Рождество как главный зимний праздник, и поздравляют детей на День Святого Николая.

Напомним, декабрьский опрос показал, что президентский рейтинг Владимира Гройсмана растет. "За" Гройсмана в первом туре президентских выборов готовы проголосовать более 6% украинцев – по сравнению с 3,6% в сентябре.