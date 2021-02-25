Украине нужны префекты: Зеленский обратился к Раде

Вопросы в регионах должны решать не чиновники из Киева, а люди, которые там живут

Президент Владимир Зеленский просить Верховную Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации, чтобы в Украине появились префекты и были ликвидированы местные администрации в областях.

Об этом он сказал во время выступления на заседании Совета развития общин и территорий, сообщает ОПУ.

По его словам, очень важно изменить законодательство, которое касается отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций.

Эти изменения направлены на то, чтобы ряд вопросов на местах решали не чиновники из столицы, а непосредственно те люди, которые живут в том или ином регионе, говорит президент.

"Вместе с тем мы должны сохранить нашу территориальную целостность. Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства", – сказал Зеленский.

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Он призвал депутатов Рады внести изменения в Конституцию по децентрализации. По его словам, "пора переходить от обсуждений к настоящим действиям".

Также он поставил задачу разработать и принять законодательство о местных референдумах.

"Это усилит влияние общества на деятельность местной власти и принятие ключевых решений именно на местах. Мы должны выйти на окончательную формулу управления на местном уровне: общины – решают, люди – влияют и вместе с государством – контролируют", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2019 году Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации, которым предлагал внести изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Документ даже одобрил парламентский комитет. Но в январе 2020-го президент отозвал свой законопроект.

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