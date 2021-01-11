Украинская делегация в ПАСЕ сменила главу и выдвинула кандидата на пост вице-президента

Мария Мезенцева

В руководстве украинской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы произошли кадровые изменения. Вместо "слуги народа" Елизаветы Ясько ее возглавила также представитель СН Мария Мезенцева.

Об этом нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, члены делегации Украины провели онлайн-заседание, в рамках которого состоялись более чем 3-часовые дебаты по кандидатуре руководства делегации. За Мезенцеву проголосовали 10 членов делегации от "Слуги народа", два представителя ОПЗЖ и представитель "За Майбутнє". Представители "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "слуги народа" за это не голосовали.

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Гончаренко также сообщает, что на пост вице-президента ПАСЕ делегацией выдвинут нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Напомним, Ясько рассказала, еще в ноябре-2020 было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в "гибридном формате": делегации, которые могут/хотят работать – отправятся в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн.

Также напомним, в 2019 году Украина бойкотировала осеннюю сессию ПАСЕ (с 30 сентября по 4 октября 2019 года) в знак протеста против возвращения российской делегации. Но уже 27 января 2020 года украинская делегация возобновила свое участие. Одним из неприятных решений стало введение нового санкционного механизма, а все правки Украины отклонили.