Украину необычно представят в Дубае: Зеленский посетил выставку (фото)

Украинский павильон в четыре этажа покажет всему миру, что может предложить миру Украина

Президент Владимир Зеленский во время визита в ОАЭ вместе с супругой посетил Всемирную выставку "Экспо" в городе Дубае. Они побывали на презентации украинского павильона. На мероприятие прибыли министр экономики Эмиратов и другие должностные лица этой страны, говорили о важности сотрудничества в сфере торговли, в частности аграрной продукцией.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Стоит отметить, что сама выставка из-за пандемии была перенесена и откроется в октябре 2021 года.

Глава государства напомнил, что Украина – один из крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делает значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран. Поэтому очень важно быть представленными на выставке такого уровня.

Площадь украинского павильона 2600 кв. м (4 этажа и 15 м высотой). Секретарь Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в "Экспо" Алина Шишкина рассказала президенту, что основная цель – это ребрендинг Украины как надежной страны-партнера, с которой хочется работать, торговать и которую хочется увидеть собственными глазами.

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На входе в павильон будет расположено пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски будут трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницу со светодиодного волокна.

"Фактически это аллегория к трансформации Украины. От агрохабов к блокчейнам – такую Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае", – отметил Зеленский.

Также он ознакомился с экспозицией павильона Sustainability, посвященного вопросам эффективного и рационального решения глобальных проблем устойчивого развития планеты. Павильон поднимает проблематику загрязнения Земли и призывает к сокращению количества пищевых отходов, отказа от использования одноразового пластика, полиэтилена.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация под председательством Зеленского подписала с ОАЭ соглашений на 3 млрд долларов.