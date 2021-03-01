Умер первый глава МИД независимой Украины Зленко

Он дважды был министром иностранных дел Украины

На 83-м году жизни умер первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко.

Об этом в Twitter сообщил экс-посол Украины в Евросоюзе Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии – благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!", – написал Елисеев.

О причине смерти пока не сообщается.

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Анатолий Зленко дважды был министром иностранных дел Украины: с июля 1990 года по август 1994 года и с октября 2000 года по сентябрь 2003 года.

Недавно в Пекине умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Также ранее стало известно, что на 64-м году ушел из жизни выдающийся украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.