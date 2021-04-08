Уже в ближайшие дни: Витренко анонсировал новый зарубежный визит Зеленского

Только недавно Витренко и Зеленский были с визитом в Катаре, а теперь готовятся к новой поездке

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни отправится в новую зарубежную поездку. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Он отметил, что тоже едет в составе украинской делегации, но не уточнил, куда именно будет визит.

"Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни", – сказал Витренко.

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Отметим, что Витренко также опроверг слухи о своей отставке. В СМИ появилась информация, что якобы чиновник заранее вывез свои вещи из Министерства энергетики. Однако на сегодняшний день он продолжает возглавлять ведомство.

Напомним, 5 апреля президент пребывал с визитом в Катаре, где встретился с руководством этой страны и обсудил ряд вопросов по двухстороннему сотрудничеству. Он даже заявил, что Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Катара и помочь в организации чемпионата мира по футболу.

Также Украина и Катар подписали больше десяти соглашений.

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