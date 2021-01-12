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В 2021 году Украине грозит особая опасность со стороны РФ: названы три причины

12 января, 05:18

Сергей Мартынец

2020 год и начало 2021-го сильно ударили по союзникам Украины

В наступившем 2021 году для Украины будет повышена угроза агрессии России в связи с ослаблением главных наших союзников – стран Евросоюза и США, а также президенту РФ Владимиру Путину снова может понадобиться "победоносная" военная кампания в Украине.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко, передает "Информационное сопротивление".

Ослабление западных партнеров Украины

Пандемия коронавируса сильно ударила по Европейскому Союзу, и Россия на этом фоне усилила информационные атаки по подрыву западного образа жизни и якобы неспособности Европы справиться с вызовом. А США оказались в глубоком кризисе в начале 2021 года из-за событий, связанных с атакой Капитолия, и возможным импичментом Трампу.

"Генерация внутренних и внешних проблем в странах основных сторонников Украины создает опасный прецедент значительной задержки ответной реакции на непредсказуемые действия РФ в отношении Украины", говорит Коваленко.

Из-за внутренней борьбы в РФ Путин может ударить по Украине

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Ближайшие соратники хозяина Кремля развернули масштабное сражение за первенство при неминуемом транзите власти. Внутреннее противостояние между силовыми ведомствами за власть в стране может послужить поводом для отвлечения общественного внимания новой горячей точкой. И стать этой горячей точкой наибольшие шансы имеет Украина.

Проблемы есть и внутри Украины

В Украине политический кризис усугублен внутренним противостоянием между политическими силами. При этом речь идет не столько о противостоянии с откровенно пророссийскими силами, а о противостоянии в режиме все против всех. Такой комплекс факторов может значительно уменьшить обороноспособность страны и своевременность адекватных ответов на угрозы со стороны России.

"В 2021 году Украина входит в ретроградную фазу повышенной угрозы. Пожалуй, в более опасном положении страна в последний раз была в период наиболее активных боевых действий в 2014-2015 годах… Россия вполне может реализовать один из агрессивных сценариев по отношению к Украине – от создания предпосылок для раскола внутри одного из регионов, вплоть до локальной интервенции", резюмировал эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина предлагает России "золотой мост" на выход с Донбасса.

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