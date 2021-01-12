В Берлине состоится встреча в "нормандском формате"

В России рассказали, что станет главной темой для обсуждения

Политические советники глав государств "нормандского формата" собираются в Берлине на переговоры. Туда уже прибыл заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Предметом встречи представителей стран "Нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", – сообщил журналистам представитель посольства России в Германии.

Тем временем пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривная сообщила, что Андрей Ермак тоже прибыл в Берлин для участия в "нормандской встрече". По ее словам, о том, как прошли переговоры, будет сообщено по окончанию встречи.

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Последний раз советники глав государств собирались в Берлине 11 сентября.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в "нормандском формате" Киев сделал важные шаги вперед, однако оккупированный Донбасс умирает без Украины.

При этом в Германии положительно оценивают перемирие на Донбассе и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после саммита в Париже 9 декабря 2019 года, в том числе обмен пленными, хотя и констатируют, что Минские договоренности пока не выполнены. Поэтому Берлин призвал Москву надавить на боевиков Донбасса.

Напомним, что думает президент РФ Владимир Путин о встрече "Нормандской четверки":