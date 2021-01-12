Версія українською
$ 28,2
34,28

В Берлине завершилась встреча в "нормандском формате"

12 января, 21:30

Юлия Безпечная

Подробностей переговоров пока нет

В Германии в Берлине завершились переговоры советников глав государств "Нормандской четверки" (Германия, Украина, Франция, Россия), которые длились более шести часов.

Об этом сообщили во вторник в посольстве России в ФРГ, передает ТАСС.

В то же время, договорились ли о чем то политические советники глав государств в "нормандском формате", не сообщается.

Реклама

На встрече планировали, в частности, обсудить реализацию итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта.

Напомним, в Германии положительно оценивают перемирие на Донбассе и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после саммита в Париже 9 декабря 2019 года, в том числе обмен пленными, хотя и констатируют, что Минские договоренности пока не выполнены. Поэтому Берлин призвал Москву надавить на боевиков Донбасса.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в "нормандском формате" Киев сделал важные шаги вперед, однако оккупированный Донбасс умирает без Украины.

Новости на эту же тему:
переговоры Донбасс берлин Нормандская четверка нормандский формат

Реклама

Новости партнеров

Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца