В Европарламенте требуют заморозить Nord Stream 2: Одних призывов к России мало

Европарламент намерен призвать к прекращению строительства морского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает влиятельное германское издание Spiegel.

В распоряжение редакции попал проект резолюции, согласно которой ЕС должен немедленно остановить завершение строительства газопровода через Балтийское море. Требование поддержано парламентскими группами консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых".

Помимо заморозки строительства "Северного потока – 2", депутаты призывают ввести санкции против "физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решении об аресте и заключении Алексея Навального", несущих ответственность за нападки на членов оппозиции – российских олигархов, членов ближайшего окружения президента Путина и пропагандистов.

"Мы также должны поговорить об энергетической проблеме, – сказал Spiegel лидер парламентской группы Европейской народной партии, член баварского Христианско-социального союза Манфред Вебер. – Это самый мощный инструмент, который у нас есть. И поэтому проект "Северный поток – 2" – это один из способов оказания дальнейшего давления. Одних призывов к России недостаточно".

Депутаты Европарламента намерены заморозить попавшим под санкции россиянам активы в ЕС и ограничить свободу передвижения.

"Европейский Союз больше не должен быть желанным местом для российских богатств неясного происхождения", – говорится в тексте, который будет поставлен на голосование в четверг, 21 января.

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Санкции, предусмотренные в проекте резолюции, должны быть приняты единогласно 27 странами-членами ЕС. По словам представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, министры иностранных дел обсудят этот вопрос на встрече в понедельник, 25 января.

Однако во вторник Боррель заявил в Европарламенте, что "Северный поток – 2" – это частный проект, который может заморозить только Германия, а не Брюссель.

Несмотря на растущую внутреннюю критику, в среду правительство Германии снова поддержало газопровод. Отношение федерального правительства к проекту "не изменилось", – заявила в среду в Берлине пресс-секретарь министерства экономики.

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Напомним, 19 января США ввели санкции против компаний и судов, прокладывавших "Северный поток – 2".

Также 19 января немецкий концерн Bilfinger отказался от строительства "Северного потока – 2". Это первая немецкая компания, которая вышла из проекта.

От участия в проекте ранее отказались норвежская компания DNV GL и датская Ramboll. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance также вышла из проекта.