В Германии считают, что Байден будет активно помогать Украине

Президент США Джо Байден может существенно усилить поддержку Украины в сравнении с предыдущей американской администрацией и, возможно, поможет в урегулировании на Донбассе. Об этом заявил на пресс-конференции "Европа-2021" глава МИД Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина.

По его словам, администрация Трампа не уделяла особого внимания украинско-российскому кризису, но вот недавний разговор Байдена с Путиным показал, что сейчас Вашингтон заинтересован в помощи Украине.

"Тот факт, что во время телефонного разговора с президентом Путиным Джо Байден поднял тему Украины, уже можно считать, что США будут действовать более активно, чем до этого", – сказал Маас.

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Немецкий дипломат рассчитывает на помощь США в урегулировании конфликта на Донбассе, где посредниками в "нормандском формате" выступают Франция и Германия.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно, после разговора Путина и Байдена, в Кремле заявили о существенных разногласиях президентов относительно Украины. При этом Москва не особо горит желанием, чтобы США вошли в "нормандский формат". Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу с участием США.