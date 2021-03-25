В Госдепе США назвали условие для разговора Байдена с Зеленским

В ближайшее время между лидерами США и Украины может состояться разговор, говорит Кент

В Администрации президента США Джо Байдена ждут от украинской власти определенных результатов, чтобы будущий телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским был подкреплен действиями.

Об этом сказал Голосу Америки заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент

По его словам, в США ожидают от Зеленского несколько главных шагов:

Реклама

борьба с коррупцией;

реформа судебной системы;

решение конституционного кризиса;

независимость НАБУ, НБУ и других госучреждений.

"Я ожидаю, что в ближайшее время между нашими лидерами состоится разговор. Но также важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями, о которых я упомянул. Это вопросы, которые стоят на повестке дня США и Украины. Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Это значит, что мы хотим, чтобы правительство и президент Зеленский преуспели. Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы", – сказал Джордж Кент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский пригласил Байдена в Украинуна важную и знаменательную для нас дату.

Ранее мы писали, что администрация нового президента США Джо Байдена пытается побудить президента Украины Владимира Зеленского бороться с повальной коррупцией, реформировать судебную сферу и "недвусмысленно порвать с Коломойским".