В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Президент Украины озвучил план Б на случай провала нормандского формата, но у Путина от него не в восторге

После заявления президента Владимира Зеленского о возможных встречах по отдельности с каждым из лидеров "Нормандской четверки", в Кремле поставили условие для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле объяснили, в каком случае Путин может согласиться на встречу с Зеленским.

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"Любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей. Президент РФ никогда не отвергает априори какие-либо встречи, тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем", – сказал Песков и добавил, что речь идет о договоренностях парижского саммита.

Он цинично добавил, что Путин является сторонником диалога и якобы он приложил немало усилия для стабилизации ситуации на Донбассе.

Как известно, лидеры Франции, германии, Украины и России никак не могут провести очередной "нормандский саммит" в Берлине, который изначально планировался еще на апрель прошлого года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что именно Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки".