У Меркель отреагировали на заявление Зеленского о встрече "Нормандской четверки"

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла во внимание заявление президента Украины Владимира Зеленского, который выразил готовность провести встречи отдельно с каждым из лидеров "Нормандской четверки".

Об этом заявил представитель немецкого правительства, передает ТАСС.

"Правительство ФРГ приняло к сведению заявления украинского президента. Канцлер (Ангела Меркель) находится в регулярном контакте с президентом Зеленским и другими участниками "нормандского формата", – заявили в Кабмине ФРГ.

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При этом он отказался назвать, когда может быть встреча "Нормандской четверки" или "двухсторонка" Зеленского с Меркель, отметив, что "своевременно проинформирует" об этом.

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле тоже отреагировали на возможную двухстороннюю встречу президентов Украины и России, если "нормандский саммит" сорвется. Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским.

Тем временем Франция и Германия предложили новый мирный план по Донбассу, о чем накануне объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Этот документ будет представлен до конца марта. В то же время в Кремле уверяют, что ничего не знают об этом плане.