Поставка вакцины CoviShield в Украину "на паузе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что экспорт вакцины от коронавируса CoviShield в другие страны, в том числе и в Украину, "поставлен на паузу".
Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
При этом глава МИД поблагодарил правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину.
"Мы уже должны были бы получить следующие партии, но действительно пока экспорт вакцины CoviShield из Индии поставлен на паузу", – сказал он.
Кулеба также отметил, что он не будет объяснять причины этого решения.
"Некоторые из них являются публичными и уже были озвучены в мировых СМИ. Некоторые из них являются непубличными, но факт остается фактом", – добавил министр.
Кроме Украины, приостановка экспорта касается Канады и Бразилии.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не откажется от вакцины CoviShield из-за задержки поставок.
Также сообщалось, что Индия может приостановить поставку в Украину следующей партии вакцины CoviShield . Причина – информационная кампания против индийской вакцины в нашей стране.
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