В НАТО призвали Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку боевиков

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич подтвердил ценность партнерства между НАТО и Украиной и от имени союзников по Альянсу призвал Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинских территорий.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба НАТО.

"Союзники по НАТО едины в своем осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и ее агрессивных действий на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и вывести свои силы с украинских территорий", – заявил Пич.

Он отметил, что Альянс высоко оценивает приверженность президента Зеленского мирному урегулированию конфликта на Донбассе и считает Украину одним из ближайших и важнейших партнеров НАТО.

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Представитель НАТО обсудил также ситуацию в области безопасности в Украине и вокруг нее, расширенные возможности партнерства Украины с НАТО и реформы в сфере безопасности и обороны с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

"Мы приветствуем усилия Украины по осуществлению крупных реформ. Этот импульс необходимо сохранить, чтобы укрепить демократические институты Украины, укрепить верховенство закона, бороться с коррупцией и продолжить реформирование ее сектора безопасности и обороны", – отметил Пич.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече с Пичем заявил, что Украина осуществила мощные шаги для деэскалации ситуации, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.

Отметим, в последнее время поддерживаемые Россией боевики не прекращают обстрелы на Донбассе, применяя запрещенное вооружение, украинская армия едва ли не каждый день несет потери. Тем временем РФ перебрасывает войска к границе с Украиной.