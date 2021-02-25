"В одну авантюру хотят втащить": запись разговора Медведчука и Суркова об обмене пленными

Политик рассказал, как он попал в переговорный процесс по возвращению украинских военнопленных

В 2014 году Виктор Медведчук в разговоре с тогда еще помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждал, как пятый президент Украины Петр Порошенко попросил его поучаствовать в обмене пленными с Россией. Запись телефонного разговора, голоса в котором похожи на Медведчука и Суркова, появилась в распоряжении Цензор.НЕТ.

Отметим, в 2014 году Медведчук еще не был депутатом Верховной Рады, но на тот момент президент Порошенко предложил ему помочь с обменом пленными.

Приводим стенограмму разговора относительно обмена пленными:

Медведчук: "Слушай, еще в одну авантюру меня хотят втащить".

Сурков: "Чего?".

Медведчук: "Смотри, предложил наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем (Путиным), поучаствовать в освобождении пленных. Мне. То есть он готов дать мне мандат…".

Сурков: "Я знаю, что ты там… можешь играть".

Медведчук: "А, ты знаешь…".

Сурков: "Ну и чего в итоге?".

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Медведчук: "Ну ничего, я жду мандат".

Сурков: "Давай, забирай".

Медведчук: "Ты согласен с этим?".

Сурков: "Я думаю, тебе это в плюс".

Медведчук: "Ну ты ж не возражаешь, нет?".

Сурков: "Я сто процентов не возражаю".

Медведчук: "Я же человек, который уже прожил жизнь, уже в возрасте… Слав, извини… И когда мне Порошенко дважды сказал, что надо тебе позаниматься, я говорю: спасибо, Петр Алексеевич, ну если надо, то я готов".

Видео: Цензор

Напомним, еще в 2014 году Медведчук рассказывал о своей роли в обмене пленными, который состоялся 26 декабря того года.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 февраля 2021 года Украина ввела санкции против Медведчука. Такие меры были приняты в рамках уголовного производства о финансировании терроризма, которое расследует СБУ.