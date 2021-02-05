В Раде оценили шансы импичмента Зеленскому за санкции против телеканалов

В Слуге народа объяснили, что нужно для того, чтобы инициировать импичмент

После закрытия трех телеканалов в Верховной Раде пригрозили президенту Владимиру Зеленскому импичментом. Вот только замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что этого не произойдет.

Об этом он сказал в интервью Медузе.

Накануне некоторые оппозиционные политики заявляли, что намерены инициировать процедуру импичмента президенту за его решение о санкциях. Журналистка спросила Корниенко, насколько это технически возможно, на что он ответил: "Это невозможно".

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"Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов. У них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим", – сказал замглавы фракции.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. В СБУ назвали причины блокировки каналов. Каналы в своем заявлении назвали это наступлением на свободу слова и расправой.

Но вечером 4 февраля указ Зеленского о санкциях был обжалован в Верховном суде.

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