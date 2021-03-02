В Раде показали, как работает сенсорная кнопка для голосования (видео)

С сегодняшнего дня депутаты будут голосовать по-новому и уже не смогут нажать чужую кнопку

Сегодня Верховная Рада впервые начинает использовать сенсорную кнопку. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал, как работает это новшество.

Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, введение сенсорной кнопки для голосования сделает невозможным неперсональное голосование.

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"Наглядно показываю, как работает сенсорная кнопка в Раде … Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. И теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа, не смогут этого сделать", – написал Гончаренко.

Видео: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, сенсорную кнопку установили еще в 2008 году, а в 2012 году истек срок гарантии системы голосования "Рада", к которой присоединили кнопку. Сенсорная кнопка имеет срок гарантии 10 лет, то есть в 2018 году гарантия закончилась. По результатам тестирования еще в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования. Да и вице-спикер парламента Руслан Стефанчук говорил, что система для голосования в Раде с помощью сенсорной кнопки устарела.