В Раде произошла потасовка нардепов от "Слуги народа" и "Евросолидарности" (видео)

Инцидент произошел во время выступления Геращенко

В Верховной Раде возникла небольшая потасовка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Парламентарии начали толкаться во время выступления нардепа от "Евросолидарности" Ирины Геращенко. Среди участников потасовки был и бывший президент Петр Порошенко.

Реклама

Потасовка в Раде

Спикер Дмитрий Разумков обратился к Порошенко с фразой: "Петр Алексеевич, я разберусь".

После этого скандал стал стихать, а Геращенко с трибуны объявила, что один из нардепов от "Слуги народа" находится в состоянии алкогольного опьянения.