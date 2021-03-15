В Раде выступит президент одной из стран Евросоюза

В Украину на этой неделе приедет европейский лидер

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 марта выступит в Верховной Раде. Об этом заявил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, литовский лидер будет в Украине в четверг.

"Было обращение к Верховной Раде с предложением выступа господина Науседы в стенах парламента. Я проговорил это с руководителями депутатских фракций и групп. Такое предложение поддерживается, и, я думаю, мы сможем организовать этот процесс", – сказал Разумков.

Спикер напомнил, что Литва является постоянным партнером Украины и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и в рамках "Балтик+" и в других международных организациях.

"Литва – это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоит и перед Украиной, и перед Европой. Нас объединяет много общего", – добавил глава ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Науседа заявлял, что нельзя закрыть глаза на вторжение России в Украину. Литовский лидер рассказал, какие санкции нужно ввести против России.