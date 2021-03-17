В Раде "загорелся" пульт для голосования: видео "пожара"

Народные избранники так активно работали, что у одного из них не выдержала система Рада

В Верховной Раде задымился пульт для голосования у одного из народных депутатов от фракции "Голос". Соответствующее видео в Telegram выложил глава этой фракции Ярослав Железняк.

Видео: t.me/yzheleznyak

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура написал в Telegram, что в Раде объявлен перерыв.

"В секторе партии "Голос" загорелся пульт для голосования. Объявлен перерыв на 15 минут для проветривания зала ВР", – сообщил он.

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Фото: Telegram/Гончаренко

Как сообщали новости "Сегодня", Качура также рассказывал, как можно обмануть сенсорную кнопку в парламенте. Он объяснил, что для этого нужно, но не уверен, что это кому-то поможет в "кнопкодавстве".

Напомним, с начала марта в Раде заработала сенсорная кнопка. Важный момент – ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека. Также мы показывали, как работает сенсорная кнопка для голосования.