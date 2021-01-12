Яценюк рассказал, как спасти людей из газовой безысходности

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в стране нужно возобновить программу субсидий для людей, которые оказались в газовой безысходности.
Об этом он заявил в эфире канала "Украина".
Яценюк напомнил, что именно его правительство в 2015 году начало масштабное возмещение стоимости топлива для украинцев. Людям нужно было только раз подать заявление и декларацию о доходах.
"Более половины населения Украины получало прямую финансовую помощь из государственного бюджета на компенсацию тарифов. Если домохозяйство платило более 10% в среднем на жилищно-коммунальные услуги, то государство компенсировало все, что выше этих 10%. Механизм получения был простой и быстрый", – сказал он.
Также во время каденции Яценюка для украинцев ввели социальную норму газа. За 1200 кубов в отопительный сезон каждая семья могла оплатить вдвое меньше.
Еще были теплые кредиты, тоже инициатива бывшего правительства. Это льготное кредитование на утепление тем, кто заботится о своей энергоэффективности.
Напомним, с января в Украине выросли тарифы на поставку газа.
Также сообщалось, что на фоне протестов против повышения тарифов на газ для населения власть готовит план по их "существенному снижению".
Новости на эту же тему: