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В Украине пятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19. Что изменилось за это время

4 января, 15:54

Татьяна Очеретяная

За последнюю неделю зафиксировано всего 19 500 случаев коронавируса

В Украине пятую неделю уменьшается количество больных COVID-19 и растет количество тех, кто выздоровел.

Об этом говорилось во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

Как изменилась ситуация за последние пять недель

При этом глава Минздрава Максим Степанов отметил вероятность роста количества больных после новогодних праздников. Зеленский поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после Нового года.

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А что с выплатами от государства?

Напомним, ранее мы писали, какие нас ждут ограничения и запреты и что все-таки будет работать во время локдауна с 8 по 24 января.

Также мы сообщали, что будет со школами после введения локдауна.

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