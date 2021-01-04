В Украине пятую неделю подряд улучшается ситуация с COVID-19. Что изменилось за это время

За последнюю неделю зафиксировано всего 19 500 случаев коронавируса

В Украине пятую неделю уменьшается количество больных COVID-19 и растет количество тех, кто выздоровел.

Об этом говорилось во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

Как изменилась ситуация за последние пять недель

4 января в больницах лечатся 22 802 больных. Пять недель назад было в среднем 28-29 тыс.

больных. Пять недель назад было в среднем за последнюю неделю зафиксировано 19 500 случаев. Тогда как с 9 по 15 ноября – почти 39 000.

случаев. Тогда как с 9 по 15 ноября – почти в Украине оборудовали 50 409 мест с подключением кислорода. Из них сейчас свободны почти 35 000.

При этом глава Минздрава Максим Степанов отметил вероятность роста количества больных после новогодних праздников. Зеленский поручил всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после Нового года.

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А что с выплатами от государства?

к 31 декабря для получения 8000 гривен помощи подали 480 000 заявлений. Почти все выплаты уже осуществлены. По 456 000 заявлений перечислили в общем 3,64 миллиарда гривен.

за ноябрь-декабрь выплатили 443 864 000 гривен помощи для 90 475 семей ФОПов, где есть дети до 10 лет.

в ближайшее время Кабмин примет постановление, которое ускорит выплаты семьям медиков, умерших от COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, какие нас ждут ограничения и запреты и что все-таки будет работать во время локдауна с 8 по 24 января.

Также мы сообщали, что будет со школами после введения локдауна.