Вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время: Зеленский ускорил процесс

Прививки будут бесплатными, сказал президент

Вакцина от коронавируса будет в Украине в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский ускорил процесс поставок.

Об этом говорится на сайте президента.

"По графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства оно будет бесплатным. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", – сказал Зеленский.

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Напомним, Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших и прокомментировал поставки в Украину.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.