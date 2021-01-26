Вакцина, референдум, коллекторы: чем сегодня займется Рада

После смертельного пожара в Харькове, в парламент срочно внесли два важных законопроекта

Сегодня Верховная Рада рассмотрит несколько важных законопроектов, в частности, про общенациональный референдум и ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса.

Первым делом депутаты внесут изменения в повестку дня четвертой сессии (эта пленарная неделя последняя на этой сессии). Потом утвердят календарный план пятой сессии.

После этого Рада возьмется принимать законы. Сначала рассмотрят законопроект №4613 о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства. Он нужен для проведения экстренной вакцинации от COVID-19.

Затем депутаты проголосуют за президентский документ (№4499) о допуске иностранных военных в 2021 году на учения, которые будут проходить на территории Украины.

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Также будут два правительственных законопроекта относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок пожарной безопасности (№3931), а также об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (№4157). Эти документы были срочно внесены в Раду после смертельного пожара в Харькове.

Один из главных вопросов, который сегодня рассмотрят – принятие закона об общенациональном референдуме (№3612), который позволит выносить украинцам на обсуждение некоторые важные вопросы.

Также депутаты возьмутся за урегулирование работы коллекторских компаний (№4241), усиление ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов (№3633).

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