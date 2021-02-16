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Венедиктова: К концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане

16 февраля, 12:33

Сергей Мартынец

В Офисе генпрокурора просят Раду урегулировать процедуру заочного расследования

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова снова отчиталась о расследовании "дел Майдана", отметив существенную активизацию в этом вопросе: в 2020 году сообщено в три раза больше подозрений и направлено обвинительных актов в суд, чем в 2019-м.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Что удалось сделать в 2020 году

Что в планах по "делам Майдана" на 2021 год

Венедиктова рассказала, что поддержание публичного обвинения прокуроры обеспечивают в 95 судебных "делах Майдана" по обвинению 195 человек.

"Мы продолжаем постоянную работу по розыску подозреваемых … Среди перспектив на этот год – завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор к концу 2021-го", – заявила она.

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В планах ОГП – начало заочных судебных процессов в отношении бывшего руководства государства за события 18-20 февраля 2014 года, а также "титушек", которые по заказу экс-главы МВД похищали и пытали активистов, в том числе Вербицкого.

Генпрокурор призвала Раду поддержать законопроект №2164 о процедуре заочного осуждения, чтобы привлекать к ответственности обвиняемых, сбежавших из Украины.

Венедиктова добавила, что в судах слишком долго рассматриваются уголовные производства, что влияет на затягивание приговоров.

Видео: Офис генпрокурора

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Венедиктова выступила на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

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Майдан расстрелы на Майдане Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

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