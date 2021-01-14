Венгрия и Украина готовятся помириться: Кулеба рассказал о важной встрече с Сийярто

Между странами в последние годы накопилось много проблем, и пришла пора их решить

Украина и Венгрия готовятся разрешить конфликт, а для этого венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто приедет в Киев в конце января.

Об этом сообщил Европейской правде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что инициатором переговоров стала венгерская сторона, а предложение встретиться в Киеве поступило от Украины.

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", – заявил Кулеба.

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Издание узнало, что речь идет о персональном визите Петера Сийярто для поиска выхода из кризиса в отношениях.

Напомним, начался скандал с того, что венгерских чиновников уличили в незаконной агитации за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья. В МИД Украины заявляли, что такие действия противоречат украинскому законодательству, так как иностранные граждане не имеют права участвовать в предвыборной агитации. После этого венгерскому послу вручили ноту протеста. Также в день выборов сам Сийярто призвал поддержать Партию венгров.

В украинском МИДе отмечали, что Будапешт подтвердил свое вмешательство во внутренние дела Украины. Наши дипломаты заявили об игнорировании Венгрией неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины. В результате 26 октября стало известно, что Украина запретила въезд двум чиновникам из Венгрии.