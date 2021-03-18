Верещук рассказала, уйдет ли Рада на карантин из-за локдауна в Киеве

Жесткий карантин в Киеве ввели с 20.03.2021, уже определили ряд ограничений для жителей столицы

Верховная Рада пока не намерена менять план своей работы в связи с введением в Киеве с 20 марта локдауна.

Об этом рассказала журналистам народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает Интерфакс-Украина.

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"Относительно Верховной Рады, мы дорабатываем завтра последний день (пленарной недели. – Ред.), и потом – неделя работы в регионах... По крайней мере, я знаю, что господин Разумков (глава Верховной Рады. – Ред.) сказал, что ничего для нас пока что не меняется", – отметила Верещук.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 марта нардеп Нестор Шуфрич уже обращался с просьбой закрыть Раду на карантин из-за того, что 16 марта в сессионный зал приходила заразившаяся коронавирусом депутат Анна Скороход. В то же время спикер Разумков объяснил, почему сейчас парламент не уйдет на локдаун.

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