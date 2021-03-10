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Вернуть Крым, Донбасс и вступить в НАТО: 12 пунктов стратегии Украины и США

10 марта, 15:40

Сергей Мартынец

Американские и украинские политики и дипломаты приняли уникальное обращение

В рамках Киевского форума по безопасности было принято обращение из 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства США и Украины. Документ предполагает обращение украинских и американских политиков и дипломатов к правительствам обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

12 пунктов совместного обращения

  1. Демократические ценности как основа отношений.
  2. Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержка нашего государства, что, в частности, предусматривает увеличение военной помощи и усиления украинской армии.
  3. Усиление международного давления на Россию.
  4. Привлечение США к переговорному процессу для восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в переговоры по Донбассу.
  5. Возвращения Крыма Украине.
  6. Усиление присутствия США в Черноморском регионе для повышения безопасности в регионе.
  7. Сотрудничество по защите от российского политического вмешательства, дезинформационных кампаний и кибератак.
  8. Противодействие таким угрозам, как российский газопровод "Северный поток-2".
  9. Достижение конечной цели Украины – членства в НАТО.
  10. Продолжение реформ в Украине.
  11. Устранение чрезмерного влияния олигархов и установления верховенства права и справедливых экономических условий для крупного, среднего и малого капитала, а также иностранных инвесторов.
  12. Усиление помощи со стороны США, международных финансовых учреждений, ЕС и "Большой семерки".

В то же время документ предполагает три основоположные задачи: защита Украины от российской агрессии, освобождение Крыма и Донбасса, и членство Украины в НАТО.

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Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно американские эксперты, политики и дипломаты предложили Байдену стратегию по Украине.

Новости на эту же тему:
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Источник: Сегодня

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