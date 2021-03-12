Ветеранов АТО защитят от несправедливых приговоров: новое решение Зеленского

Сотни защитников оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления, но по законам мирного времени

Президент Владимир Зеленский своим указом создал Консультативный совет по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод ветеранов войны на Донбассе. Этот орган будет проверять на справедливость громкие приговоры для бывших военных.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Так, председатель Консультативного совета Алена Вербицкая объяснила, что с начала войны на Донбассе некоторые добровольцы стали жертвами несовершенного украинского законодательства – сотни защитников оказались за решеткой и были осуждены за военные преступления по законам мирного времени. Например, были суды над людьми, которым хотели дать более 10 лет тюрьмы за выполнение служебных обязанностей.

"Так случилось, что длительное время с начала вооруженной агрессии, аннексии Крыма не были учтены некоторые обстоятельства и не приняты соответствующие законы, которые давали бы возможность защитить права военнослужащих и добровольцев, принимавших участие в защите Украины", – отметила она.

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Вербицкая отмечает, что многие уголовные производства в отношении ветеранов АТО/ООС требуют дополнительно анализа и более глубокого изучения, чем и будет заниматься Консультативный совет при президенте.

Кто войдет в Консультативный совет:

народные депутаты Украины;

представители органов исполнительной власти;

представители оборонных ведомств;

правозащитники и общественные деятели;

могут привлекать правительственные и неправительственные организации, в том числе международные, для получения помощи и консультаций.

"Благодаря тому, что общественность и депутаты обратились к президенту Украины и он поддержал эту инициативу, создается площадка, на которой за одним столом будут присутствовать и депутаты, и представители потерпевшей стороны, и органы исполнительной власти … До этого мы писали запросы, долго ждали ответа, а здесь будет возможность работать более эффективно", – резюмировала Вербицкая.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал о планах помочь бизнесу ветеранов АТО.