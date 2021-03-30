Виновных нужно наказать: заявление Верховной Рады о погромах под ОПУ

Депутаты также хотят знать, имеют ли отношение к этим погромам какие-то политики

Верховная Рада приняла постановление, в котором осуждает действия отдельных активистов под Офисом президента 20 марта. Депутаты выступили за скорейшее расследование и возмещение ущерба.

Парламент уважает право украинцев на мирный протест, однако осуждает насилие и надругательство над государственными символами. Депутаты считают погромы под ОПУ одним из факторов ослабления украинской демократии и делегитимизации демократического протеста.

Рада призывает народных депутатов, представителей всех политических сил, при отстаивании политических позиций и убеждений всегда соблюдать требования закона.

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Депутаты поручили Министерству внутренних дел Украины, СБУ и Госбюро расследований обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта под ОПУ. Депутаты призывают правоохранителей привлечь к ответственности виновных.

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Также силовики должны изучить обстоятельства погромов на Банковой на предмет возможной причастности политических партий к этим событиям.

Государственному управлению делами поручено проконтролировать возмещение ущерба лицами, которые причастны к беспорядкам.

Отметим, что суд уже избрал меру пресечения нескольким активистами, которые подозреваются в порче государственного имущества и хулиганстве.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 20 марта под Офисом президента вспыхнули беспорядки во время акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие обрисовали фасад здания, разбили стекла во входных дверях, пытались сжечь табличку с надписью "Президент Украины", жгли фаеры и пускали салют. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что под Офисом президента планировали побоище, а не мирный протест.

Видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7