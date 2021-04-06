Вирастюк рассказал, чем будет заниматься в Верховной Раде

Силач пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой

Победитель 87-го округа на Прикарпатье Василий Вирастюк намерен заниматься в Верховной Раде вопросами реабилитации ветеранов войны на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Еще перед довыборами в парламент он обсудил с президентом Украины, будет ли государство в случае избрания его народным депутатом поддерживать направление реабилитации раненых ветеранов. Он намерен создать реабилитационные центры.

"Предварительно, у меня была мысль работать в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Но сейчас я понимаю, что, возможно, более целесообразно войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и именно там вместе с депутатами, которые в свое время были участниками боевых действий, двигать уже это направление вперед", – сказал Вирастюк.

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Силач рассматривает свой приход в Верховную Раду как реальный способ сделать больше для общества.

"Поэтому я действительно иду туда для того, чтобы заниматься не политикой, а реальными делами", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", ЦИК не спешит объявлять Вирастюка победителем на довыборах. После вынесения судебных решений Центризбирком будет оценивать ситуацию, которая сложилась в округе.

Видео: Сегодня