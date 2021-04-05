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Визит Зеленского в Катар: страны подписали больше десяти соглашений (список)

5 апреля, 16:59

Денис Беспалов

Стороны укрепляют взаимоотношения в энергетике, АПК и прочих сферах

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар две страны подписали ряд двусторонних документов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины

Так, в присутствии Владимира Зеленского и Эмира Катара Тамимома бин Хамадома Аль Тани были подписаны 13 межгосударственных соглашений:

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Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины

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Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины

Также были подписаны два коммерческих контракта.

"Эти договоренности дают зеленый свет для воплощения совместных проектов, в которых мы выступаем надежным партнером. И это – благодаря реформам, которые делают украинскую экономику привлекательной для международных бизнес-партнеров", – заявил в Telegram Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от сотрудничества с этой арабской страной: главные тезисы из интервью Зеленского.

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