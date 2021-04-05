Визит Зеленского в Катар: страны подписали больше десяти соглашений (список)

Во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар две страны подписали ряд двусторонних документов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины
Так, в присутствии Владимира Зеленского и Эмира Катара Тамимома бин Хамадома Аль Тани были подписаны 13 межгосударственных соглашений:
- Соглашение о сотрудничестве в правовой сфере между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Государства Катар;
- Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар о сотрудничестве в области здравоохранения;
- Меморандум о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Катарского инвестиционной администрацией (Qatar Investment Authority);
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- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в молодежной сфере и сфере спорта между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Катар;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики Украины и Министерством муниципалитетов и окружающей среды Государства Катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов;
Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины
- Меморандум о взаимопонимании между ГУ "Офис по привлечению и поддержке инвестиций" (UkraineInvest) и Агентством по привлечению инвестиций Катара (Investment Promotion Agency);
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Министерством транспорта и коммуникаций Государства Катар о взаимном признании дипломов/свидетельств моряка;
- Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Украины и Qatar Petroleum;
Подписание документов в Катаре / Фото: Офис Президента Украины
- Меморандум между Национальной полицией Украины и Министерством внутренних дел Государства Катар о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью;
- Совместная Декларация о намерениях между МВД Украины и МВД Государства Катар;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики Украины и катарской компанией "Хасад Фуд";
- Меморандум о взаимопонимании между Управлением государственной охраны Украины и Эмирской Гвардией Государства Катар по обеспечению безопасности лиц и объектов;
- Меморандум о сотрудничестве госконцерна "Укроборонпром" с катарской стороной;
Также были подписаны два коммерческих контракта.
"Эти договоренности дают зеленый свет для воплощения совместных проектов, в которых мы выступаем надежным партнером. И это – благодаря реформам, которые делают украинскую экономику привлекательной для международных бизнес-партнеров", – заявил в Telegram Владимир Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от сотрудничества с этой арабской страной: главные тезисы из интервью Зеленского.
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