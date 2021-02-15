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Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов

15 февраля, 09:52

Сергей Мартынец

Украинская делегация во главе с президентом подписала ряд важных документов с Эмиратами

Президент Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты обсудил инвестиции и экономическое сотрудничество, а закреплено это было подписанными соглашениями и меморандумами на 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, привлечение инвестиций – это ключ к экономическому росту Украины. Поэтому подписание меморандума с государственным инвестиционным фондом Mubadala правительства Абу-Даби о намерениях инвестировать в Украину – очень важный шаг в открытии пути для масштабных инвестиций в Украину из Западной Азии.

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"На всех международных встречах я призываю инвестировать в Украину. Наше государство имеет огромный потенциал геополитическое положение, природные ресурсы, образованные люди. Именно сейчас время реализовывать этот потенциал и создавать сильную экономику", – сказал Зеленский.

О чем договорились с Эмиратами

Видео: Сегодня

Читайте подробней, о чем договорился Зеленский в ОАЭ с наследным принцем Абу-Даби.

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Источник: Сегодня

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